Максима Микитася заарештували з правом застави в 100 млн

Кирило Лютий Кримінал 23:12, 28.05.2020 Оновлено: 00:07, 29.05.2020

Домашній арешт колишнього нардепа і скандального київського забудовника Максима Микитася замінили на арешт із правом застави в 100 мільйонів гривень.

Таке рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в четвер, 28 травня, задовольнивши апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі про заволодіння квартирами Національної гвардії.

"Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП Олексія Скибенка і своїм рішенням скасував постанову слідчого судді від 14 травня 2020 року. За рішенням судді Апеляційної палати ВАКС до екснардепа застосовано новий запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави", – повідомили в САП.

Колишнього нардепа взяли під варту в залі суду відразу після оголошення судового рішення.

Максим Микитась
glavcom.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • 14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.

  • Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

  • 20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.

  • 29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув із Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

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