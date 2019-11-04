Головна Новини
4 листопада • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Людині розірвало голову: у Києві трапилася кривава ДТП. Фото і відео 18+

7.9т Читати матеріал російською

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб.

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook повідомили саме про трьох загиблих. У мережі опублікували фото та відео з місця аварії. (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua, ДТП трапилася неподалік ТРЦ Lavina. У результаті зіткнення двох авто важкі травми отримало п'ятеро осіб. Двоє лежали на асфальті без ознак життя, ще одній – розірвало голову.

У Києві трапилася кривава ДТП

У Києві трапилася кривава ДТП

Інформатор

За версією видання "Інформатор", аварія трапилася на проспекті Академіка Палладіна. Так, авто Audi A4 виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з BMW X5.

Новини
Зіткнувся майже десяток авто: в Києві трапилася масштабна ДТП

В результаті загинули двоє чоловіків з першої машини, ще двох осіб госпіталізували. У BMW їхав чоловік та 8-річна дитина. Вони не постраждали.

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

Dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Dtp.kiev.ua

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

Dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Інформатор

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

Інформатор

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Інформатор

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

Інформатор

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Dtp.kiev.ua

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП

Dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб

Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 листопада трапилася серйозна ДТП, у результаті якої одна особа загинула, ще шестеро були поранені.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Жесть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки