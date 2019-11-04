Людині розірвало голову: у Києві трапилася кривава ДТП. Фото і відео 18+

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб.

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook повідомили саме про трьох загиблих. У мережі опублікували фото та відео з місця аварії. (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua, ДТП трапилася неподалік ТРЦ Lavina. У результаті зіткнення двох авто важкі травми отримало п'ятеро осіб. Двоє лежали на асфальті без ознак життя, ще одній – розірвало голову.

У Києві трапилася кривава ДТП Інформатор

За версією видання "Інформатор", аварія трапилася на проспекті Академіка Палладіна. Так, авто Audi A4 виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з BMW X5.

В результаті загинули двоє чоловіків з першої машини, ще двох осіб госпіталізували. У BMW їхав чоловік та 8-річна дитина. Вони не постраждали.

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП Dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб Dtp.kiev.ua

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП Dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб Інформатор

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП Інформатор

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб Інформатор

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП Інформатор

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб Dtp.kiev.ua

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП Dtp.kiev.ua

Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 листопада трапилася серйозна ДТП, у результаті якої одна особа загинула, ще шестеро були поранені.

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