Людині розірвало голову: у Києві трапилася кривава ДТП. Фото і відео 18+

У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб.
На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook повідомили саме про трьох загиблих. У мережі опублікували фото та відео з місця аварії. (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua, ДТП трапилася неподалік ТРЦ Lavina. У результаті зіткнення двох авто важкі травми отримало п'ятеро осіб. Двоє лежали на асфальті без ознак життя, ще одній – розірвало голову.
У Києві трапилася кривава ДТП
Інформатор
За версією видання "Інформатор", аварія трапилася на проспекті Академіка Палладіна. Так, авто Audi A4 виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з BMW X5.
В результаті загинули двоє чоловіків з першої машини, ще двох осіб госпіталізували. У BMW їхав чоловік та 8-річна дитина. Вони не постраждали.
У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП
Dtp.kiev.ua
Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб
Dtp.kiev.ua
У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП
Dtp.kiev.ua
Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб
Інформатор
У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП
Інформатор
Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб
Інформатор
У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП
Інформатор
Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб
Dtp.kiev.ua
У Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП
Dtp.kiev.ua
Внаслідок аварії, за різними даними, загинуло від двох до трьох осіб
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 листопада трапилася серйозна ДТП, у результаті якої одна особа загинула, ще шестеро були поранені.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".