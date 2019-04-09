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/Кримінал

Лупив ногами, наступав на обличчя: в метро Києва трапилася бійка

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У столичному метро на станції "Майдан Незалежності" 9 квітня побилися кілька пасажирів. Через НП довелося коригувати розклад руху поїздів.

Хлопці бігали майже по всій станції і наносили один одному удари. Відеозапис конфлікту оприлюднили в групі dtp.kiev.ua в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На записі видно, що один хлопець намагається втекти від другого, але той його наздоганяє. В результаті один з учасників конфлікту падає на перон просто перед поїздом, а опонент починає бити його ногами, буквально наступаючи на голову і обличчя.

Бійка в метро Києва

Бійка в метро Києва

Скріншот dtp.kiev.ua

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Також в бійці були задіяні ще двоє молодиків, які намагалися відтягнути хлопця, що впав на перон.

Бійка в метро Києва

Бійка в метро Києва

Скріншот dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Києві біля метро "Нивки" група невідомих напала на перехожого підлітка і почала бити ногами його гітару, яку хлопець ніс за спиною.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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