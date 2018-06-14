"Літак впав на крило": пасажири розповіли правду про НП в аеропорту Києва

Ситуація під час приземлення в аеропорту "Київ" була більш складною, ніж стверджують представники "Жулян".

Про це заявила пасажирка авіарейсу 4406 Анталія-Київ Олександра в коментарі "Еспрессо".

"Літак під час приземлення впав на праве крило, почав диміти, повідривало деякі сидіння, ремені. У цей час уже йшов сильний дощ, але була дозволена посадка. Стюардеса говорила пасажирам не рухатися, проте пасажири почали вибігати з літака, який вже приземлився. Потім довелося майже 30 хвилин чекати автобус, який відвіз пасажирів в термінал", - розповіла жінка.

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За її словами, багаж отримали лише 5 відсотків пасажирів. Воду людям в терміналі дали через дві години після аварійного приземлення літака.

За даними пасажирки, в аеропорту працюють машини "швидкої допомоги". Деякі люди постраждали, отримавши садна. Також у деяких пасажирів піднявся тиск і зафіксовано шоковий стан. Адміністрація аеропорту поки не пояснила пасажирам, коли вони зможуть отримати свої валізи.

При цьому інша пасажирка Юлія в коментарі "112" розповіла, що у літака відірвало шасі.

"Перед посадкою хлопці, які сиділи біля крила, бачили дим. Перед посадкою була велика швидкість, почало трусити дуже сильно літак. Всі літали з боку в бік, я особисто впиралася ногами об сидіння. Ми почали сідати на смугу вже знаючи, що у нас горить крило або турбіна. Ми виїхали за кордон смуги на поле, почали стороною їхати. Крило початок чіпляти землю, відвалилися колеса. Пішов їдкий дим, дуже сильний", - розповідає пасажирка.

Також очевидець аварії розповіла, що пасажири самостійно відкрили двері в літаку, щоб його покинути:

"Ми перші скочили до стюартів, вони говорили, що все нормально. Ми видерли двері передні біля їх кабіни і почали вибігати", - зазначила Юлія.

"Евакуації взагалі не було. Свої ноги, самі. У нас не випали ні маски, ні жилети. Ми виламали двері, нам сказали біжіть куди можете, стрибайте", - додала вона.

Також Юлія розповіла, що "швидка" приїхала до постраждалих через дві години:

"Швидкої" не було, пожежники приїхали. В аеропорту ніякої підтримки, допомоги, ні води елементарно, ні валер'янки. "Швидка" приїхала через дві години, померяли тиск. Через дві години почали роздавати багаж", - зазначила дівчина.

Максим Соколюк Facebook

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