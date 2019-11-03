Лежав посеред уліці: у Києві загадково загинув чоловік

У Києві 3 листопада просто посеред вулиці виявили труп невідомого чоловіка на тротуарі.

Як повідомляє портал "dtp.kiev.ua", тіло накрили чорним поліетиленом (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Жахи Києва: Пулія 5, турецьке містечко, просто на вулиці лежить труп чоловіка. Причина смерті поки точно не відома", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що місцеві розповіли журналістам, ніби на місці події відбулося вбивство. Однак дані поки не підтвердилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області знайшли зниклу неповнолітню дівчинку без ознак життя. Її шукали всю ніч, поки тіло не було виявлено у лісосмузі.

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