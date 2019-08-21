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Лежав півроку: у центрі Києва знайшли труп жінки

2.2т Читати матеріал російською

У Києві поліція виявила труп жінки, яка попередньо померла ще півроку тому.

Подія трапилася в одному з будинків на вулиці Бастіонній, передає "Інформатор".

Відзначається, що поліцію викликали сусіди, які повідомили, що з зими не бачили жінку. Також з лютого вона не приходила за пенсією.

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Біля квартири поліцейський відчули трупний запах, тому зважилися проникнути в житло. Розбивши вікно і потрапивши в квартиру, копи знайшли труп, що розклався і зсохнувся вже. Попередньо, 69-річна жінка померла ще взимку.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Дата смерті та інші подробиці будуть встановлювати судмедексперти і правоохоронці.

Поліція

Поліція

NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України поліція
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