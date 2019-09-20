Лежав під вікнами: у Києві знайшли труп зі слідами насильницької смерті

У Києві 20 вересня на вулиці виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Воно лежало під будівлею гуртожитку.

Відомо, що загиблий перед смертю розпивав алкоголь у компанії ще трьох осіб. У їхній кімнаті в гуртожитку знайшли сліди крові, які намагалися затерти. Чоловіки були п'яні, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

На тілі загиблого були садна й синці. Троє його знайомих заявили, що нібито нічого не пам'ятають і не знають, як помер чоловік.

На опублікованих фотографіях видно, що його тіло лежало буквально під вікнами.

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Убитий чоловік "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Києві чоловік убив свою дружину в під'їзді житлового будинку. Зловмисник втік із місця злочину.

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