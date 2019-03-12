Лежало у пакеті: в Києві посеред парку знайшли труп немовляти

У Дарницькому районі Києва у парку виявили труп новонародженого немовляти, загорнутий у пакет. Поліція почала пошуки його матері.

За словами правоохоронців, тіло дівчинки було знайдене в кущах, неподалік від житлових будинків на території парку "Партизанська слава", пише УНН із посиланням на власні джерела.

"За фактом виявлення тіла новонародженої дитини поліція почала досудове розслідування за статтею за умисне вбивство дитини своєю матір'ю", – уточнило джерело.

Парк партизанської слави Google-карти

Парк партизанської слави Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, із початку 2019 року в Україні декілька матерів вбивали або залишали на вулиці трупи новонароджених малюків.

7 березня у Сумській області мати викинула свою новонароджену дитину в річку. Малюка випадково виявила місцева мешканка.

3 березня в Голосіївському районі Києва жінка викинула свою мертву новонароджену дитину в купу сміття.

2 березня на Дарниці в Києві в лісосмузі виявили тіло немовляти, яке було загорнуте в пакет. У злочині підозрюють його матір.

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