Легальна ОЗУ? Хто влаштував масові розбірки зі стріляниною у Києві

Відомий рейдер – так в ЗМІ говорять про Сергія Лещенка ( "Лєший") – одному з тих, хто має відношення до масштабної бійки в Києві.

20 серпня між співробітниками "Муніципальної варти" і охоронної організації "Лівий берег" сталося зіткнення, де в хід пішли ножі і вогнепальна зброя. Примітно, що бійка в стилі 90-х відбулася у громадському місці – біля станції метро "Голосіївська".

В результаті зіткнення травми отримали близько десятка осіб. Був травмований і сам Лещенко. За даними джерел OBOZREVATEL, у 34-річного чоловіка вогнепальне поранення в області сідниці справа.

Сергій Лещенко ( "Лісовик")

В Єдиному держреєстрі юридичних осіб ФОП і громадських організацій вказано, що Сергій Лещенко є власником і керівником ТОВ "Варта 1" (35030594). Компанію пов'язують з "Лівим берегом" (про це нижче).

"Варта 1" здійснює охоронну діяльність і має скандальну репутацію. Так, нардеп від фракції "Народний фронт" Євген Дейд ще у 2016 році порівнював фірму з ОЗУ.

"Після Майдану утворилося безліч дрібних груп, які спекулювали ідеями революції або прикривалися участю в АТО ... Яскравий приклад – охоронна компанія" Варта 1 ", яка прикривається ще і ГО "Лівий берег". Є десятки звернень від жителів столиці і всі вони про злочини цієї організації" – писав він в Facebook.

Дейд відзначав, що наркоторгівля, загрози, спірні забудови, рейдерство, нелегальна зброя – далеко не повний перелік того, на чому спеціалізується "Варта 1".

Стрілянина в Голосієво

Facebook: Євген Дейд

Стрілянина в Голосієво

Стрілянина в Голосієво

Позашляховик Mercedes, кинутий учасниками бійки

На сьогоднішній день поліція встановлює всі обставини НП в Голосієво. За інформацією пресслужби КМДА, конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніципальної варти" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.

При спробі наряду дізнатися про причини зборів, невідомі особи почали ображати охоронців із застосуванням нецензурної лексики.

За інформацією народного депутата VIII скликання Ради Ігоря Луценка, приводом для бійки стало те, що "Муніципальна варта" нібито заважала роботі незаконних кальяну в Голосіївському парку.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті – до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий кілька разів вистрілив в жінку, яка виходила зі свого будинку. Постраждала є підприємницею.

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