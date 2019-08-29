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Ледь не відірвало ногу: у Києві вантажівка збила дитину. Фото ДТП

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У Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходила дорогу по пішохідному переходу. Школяр дивом залишився живий, при цьому отримав важкі травми.

Аварія трапилась 29 серпня на вул. Стеценка в Подільському районі. За словами очевидців, дитина з велосипедом переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей час перед "зеброю" стояла фура, водій якої раптово почав рух і збив школяра, повідомляють "Вартові. Еспресо".

Як потім пояснив очевидцям водій вантажівки: "всі поїхали і він поїхав".

Ледь не відірвало ногу: у Києві вантажівка збила дитину. Фото ДТП

В результаті хлопчика з відкритим переломом гомілки госпіталізували лікарі швидкої медичної допомоги. Поліція встановлює всі обставини пригоди.

Фура збила дитину у Києві

Фура збила дитину у Києві

Фура збила дитину у Києві

Фура збила дитину у Києві

Фура збила дитину у Києві

Фура збила дитину у Києві

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка-водій на кросовері збила у дворі будинку мати з 9-річною дитиною. З'ясувалося, що автомобілем керувала теща шоумена Сергія Притули і народного депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинника.

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Теми
Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто діти
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