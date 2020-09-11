Курсантки, яких у Києві збив п'яний майор, відмовилися від компенсації

Курсантки Української військово-морської академії, яких на автомобілі збив п'яний майор Збройних сил України Володимир Холодний, не захотіли приймати компенсацію.

На брифінгу в Києві 11 вересня дівчата пояснили, що не хочуть оббирати його сім'ю, яка ні в чому не винна, передає "Укрінформ".

Одна з курсанток Олександра Гуй заявила, що з ними зв'язувався адвокат Холодного. "Вони пропонують нам компенсацію. Ми від неї відмовляємося, оскільки ми знаємо, що у нього є дружина онкохвора і дитина. Тобто, його сім'я не може і не повинна нести тягар", – пояснила вона причину відмови.

Друга курсантка Тетяна Ніколаєва додала, що майор "зробив каліками нас, і також він покалічить своїх дітей своїми діями".

Дівчата все ще проходять лікування в Головному військовому клінічному госпіталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 25 серпня на території військового коледжу на вул. Зоологічній нетверезий водій наїхав на трьох дівчат-курсанток.

Тоді OBOZREVATEL дізнався, що машина, яка, ймовірно, брала участь в ДТП, оформлена на дружину офіцера військової частини А0135 в Києві (Командування об'єднаних сил Збройних сил України). Йшлося про Холодного.

Стан курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали в аварії, 26 серпня був стабільно важким. Двом з трьох дівчат провели ампутацію.

В ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL розповів, що сталося в день трагедії, хто такий майор Володимир Холодний, що розповіли родичі курсанток і волонтери.

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