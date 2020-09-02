Курсантки вперше зустрілися з тими, хто врятував їм життя після ДТП з п'яним майором. Зворушливе відео

Постраждалі в резонансному ДТП в Києві за участю п'яного майора курсантки вирішили продовжити навчання в Військово-медичній академії, де їм пообіцяли створити необхідні умови.

Про це повідомила газета "Експрес". Олександру Гуй, Галину Николин і Тетяну Ніколаєву після операцій перевели в одну палату (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Волонтерка Наталія Воронкова розповіла в Facebook, як себе почувають дівчата і розмістила відео зустрічі курсанток з тими, хто врятував їм життя: Сергієм та Антоном.

У Тетяни Ніколаєвої недавно була чергова операція. У неї слабкість і відчуття фантомного болю в тій нозі, яку ампутували, хоча температура почала спадати.

Біля Тані в палаті постійно поруч її мама і улюблений хлопець.

Галині Николин лікар дозволив на 30 хвилин виїхати на вулицю, і у неї був перший променад на інвалідному візку від травматології до хірургії і назад. Переломи важкі – отже біль постійний, муляє і дошкуляє, не залишає ні на мить.

Галя отримала політравми кінцівок, одна її нога в гіпсі, інша – на спеціальному апараті. Тепер головне, щоб її рани зажили і не розвинувся некроз. Дівчина на наступний день після операції зателефонувала бабусі і привітала її з 78-річчям, при цьому про аварію нічого не розповіла, щоб не засмучувати.

Олександра Гуй намагається посміхатися оточуючим і гостям, навіть коли її мучить температура. Волонтер розповіла, що очікується ще на один консиліум з професором з інституту ортопедії і травматології щодо збереженню другої ноги.

"Спить погано, їй страшно закривати очі, тому що згадується весь пережитий жах", – написала Воронкова.

Питання щодо можливої ампутації другої ноги до сих пір не знято.

У дівчини троє братів, один з яких служить в ЗСУ в зоні ООС. Коли командир бригади дізнався про трагедію, відразу ж відправив лейтенанта у відпустку. Зараз він постійно знаходиться біля палати сестри.

Волонтер розповіла про самопочуття дівчат в госпіталі. Facebook Наталі Воронкової

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