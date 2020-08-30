Курсантки, покалічені п'яним майором у ДТП, розповіли про самопочуття

Три курсантки, які постраждали в результаті ДТП за участю п'яного майора, розповіли про своє самопочуття.

Сюжет виклало в Youtube Громадське. Дівчата перебувають на лікуванні в Головному військовому клінічному госпіталі.

Олександра Гуй розповіла, що почувається добре, і подякувала батькам, близьким і друзям за підтримку, а також медикам, які борються за її здоров'я.

"Так сталося, значить, так повинно було бути", – сказала Гуй.

Інша курсантка Галина Николин завила, що почувається стабільно. Вона зазначила, що поруч перебувають родичі, друзі й люди, які її підтримують.

Третя дівчина Тетяна Ніколаєва розповіла, що відчуває фантомні болі в тій нозі, яку лікарі ампутували.

"Дивно відчувати п'яту й пальці тієї ноги, якої немає", – сказала вона.

Відразу після ДТП дівчина просила, щоб хтось зняв з неї ремінь і перетягнув ногу.

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