Курсантки, покалічені п'яним майором у ДТП, розповіли про самопочуття

Курсантки, які постраждали в ДТП, розповіли про самопочуття.
Три курсантки, які постраждали в результаті ДТП за участю п'яного майора, розповіли про своє самопочуття.
Сюжет виклало в Youtube Громадське. Дівчата перебувають на лікуванні в Головному військовому клінічному госпіталі.
Олександра Гуй розповіла, що почувається добре, і подякувала батькам, близьким і друзям за підтримку, а також медикам, які борються за її здоров'я.
"Так сталося, значить, так повинно було бути", – сказала Гуй.
Інша курсантка Галина Николин завила, що почувається стабільно. Вона зазначила, що поруч перебувають родичі, друзі й люди, які її підтримують.
Третя дівчина Тетяна Ніколаєва розповіла, що відчуває фантомні болі в тій нозі, яку лікарі ампутували.
"Дивно відчувати п'яту й пальці тієї ноги, якої немає", – сказала вона.
Відразу після ДТП дівчина просила, щоб хтось зняв з неї ремінь і перетягнув ногу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 25 серпня на території військового коледжу на вул. Зоологічній нетверезий водій наїхав на трьох дівчат-курсанток.
Тоді OBOZREVATEL дізнався, що машина, яка, ймовірно, брала участь у ДТП, оформлена на дружину офіцера військової частини А0135 у Києві (Командування об'єднаних сил Збройних сил України). Йшлося про Холодного.
Стан курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали в аварії, 26 серпня був стабільно важким. Двом із трьох дівчат провели ампутацію.
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