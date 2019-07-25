Купив годинник і телевізор: на Київщині поліцейський вкрав вилучені гроші

У Київській області слідчий поліції обікрав кабінет колеги і виніс вилучені у межах розслідування гроші.

На них він купив дорогу техніку і годинник, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"Скориставшись тим, що в кабінеті йшли ремонтні роботи, він вкрав гроші, на які купив сучасну техніку і телевізор. Ми розкрили його і звернулися до колег із ДБР, а також вилучили у нього залишки речових доказів", – уточнив глава обласної поліції Андрій Нєбитов.

Обшук Facebook Поліція Київської області

Обшук Facebook Поліція Київської області

Правоохоронці не уточнили, про який саме відділ поліції та місто йде мова.

Як писав OBOZREVATEL, одним з найбільш резонансних випадків аналогічних випадків із поліцією стала крадіжка $17 000 з машини потерпілого. Правоохоронці скористалися важким становищем водія, який потрапив в аварію, і привласнили його гроші.

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