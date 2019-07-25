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Купив годинник і телевізор: на Київщині поліцейський вкрав вилучені гроші

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У Київській області слідчий поліції обікрав кабінет колеги і виніс вилучені у межах розслідування гроші.

На них він купив дорогу техніку і годинник, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"Скориставшись тим, що в кабінеті йшли ремонтні роботи, він вкрав гроші, на які купив сучасну техніку і телевізор. Ми розкрили його і звернулися до колег із ДБР, а також вилучили у нього залишки речових доказів", – уточнив глава обласної поліції Андрій Нєбитов.

Обшук

Обшук

Facebook Поліція Київської області

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Обшук

Обшук

Facebook Поліція Київської області

Правоохоронці не уточнили, про який саме відділ поліції та місто йде мова.

Як писав OBOZREVATEL, одним з найбільш резонансних випадків аналогічних випадків із поліцією стала крадіжка $17 000 з машини потерпілого. Правоохоронці скористалися важким становищем водія, який потрапив в аварію, і привласнили його гроші.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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