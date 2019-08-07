"Купив дитину": у Києві чоловік приніс додому чуже немовля

У Києві чоловік приніс додому новонароджене немовля. Родичі одразу ж викликали поліцію через підозри викрадення малюка.

Випадок трапився у Дарницькому районі. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП в Києві, до них надійшла заява від жінки, яка розповіла, що син прийшов додому з новонародженим і заявив, що це його дитина.

"Вона зазначила, що їй невідомо, звідки цей малюк, оскільки син не повідомляв, що має стосунки з кимось. Вся інформація перевіряється", – зазначили у поліції.

Випадок трапився на вул. Княжий Затон Google. Maps

Джерело OBOZREVATEL також повідомило, що чоловік може перебувати на обліку у психіатра. Разом із дитиною він приніс додому пакет для новонароджених, який видають у пологовому будинку. За словами самого чоловіка, він нібито купив немовля у жінки з Вінницької області.

Як писав OBOZREVATEL, у Чернівецькій області знайшли жінку, яка у червні викинула труп свого трирічного сина на звалище у валізі.

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