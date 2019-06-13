Купалася з п'яною матір'ю: під Києвом потонула 5-річна дитина

У Київській області рятувальники дві доби шукали тіло 5-річної дитини, який потонув у річці разом зі своєю мамою. За попередньою інформацією, жінка в момент НП була п'яною.
Смертельна подія трапилася в селі Блідча, в річці Тетерів. Тіло матері знайшли і дістали на берег, а пошуки дитини затягнулися, пише ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За інформацією свідків, жінка пішла купатися на річку зі своїми двома дітьми. Одна дитина сиділа на березі, і побачила, як водою відносить маму й братика, і почала кликати на допомогу. Вибратися на берег жінці з сином не вдалося.
Блідча
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, у Києві за одну тільки добу 9 червня потонули три особи. Кількість смертельних випадків невблаганно зростає через недотримання правил безпеки.
Також 12 червня в озері Вербному потонув чоловік, який стрибав із "тарзанки". Його не встигли врятувати.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".