Купалася з п'яною матір'ю: під Києвом потонула 5-річна дитина

У Київській області рятувальники дві доби шукали тіло 5-річної дитини, який потонув у річці разом зі своєю мамою. За попередньою інформацією, жінка в момент НП була п'яною.

Смертельна подія трапилася в селі Блідча, в річці Тетерів. Тіло матері знайшли і дістали на берег, а пошуки дитини затягнулися, пише ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією свідків, жінка пішла купатися на річку зі своїми двома дітьми. Одна дитина сиділа на березі, і побачила, як водою відносить маму й братика, і почала кликати на допомогу. Вибратися на берег жінці з сином не вдалося.

Блідча Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві за одну тільки добу 9 червня потонули три особи. Кількість смертельних випадків невблаганно зростає через недотримання правил безпеки.

Також 12 червня в озері Вербному потонув чоловік, який стрибав із "тарзанки". Його не встигли врятувати.

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