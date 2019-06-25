"Купався" з дитиною: в Києві педофіл півроку жорстоко знущався над 6-річним хлопчиком

У Києві 30-річний педофіл близько півроку займався розбещенням свого 6-річного пасинка.
Злочинець затриманий, місцевою прокуратурою №9 йому повідомлено про підозру, передає прес-служба прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook.
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, спільно проживаючи разом із матір'ю малолітнього хлопчика, розбещував останнього під приводом купання.
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Він систематично вчиняв розпусні дії щодо дитини, завдаючи малюкові в тому числі й фізичного болю.
Відзначається, що підозрюваному за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини) загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під арештом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і пропала дорогою додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази та пілоти.
19 червня було знайдено тіло Даші. Співробітники поліції витягли голий труп із вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному підґрунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної Даші Лук'яненко.
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