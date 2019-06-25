"Купався" з дитиною: в Києві педофіл півроку жорстоко знущався над 6-річним хлопчиком

У Києві 30-річний педофіл близько півроку займався розбещенням свого 6-річного пасинка.

Злочинець затриманий, місцевою прокуратурою №9 йому повідомлено про підозру, передає прес-служба прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, спільно проживаючи разом із матір'ю малолітнього хлопчика, розбещував останнього під приводом купання.

Ілюстрація Соцмережі

Він систематично вчиняв розпусні дії щодо дитини, завдаючи малюкові в тому числі й фізичного болю.

Відзначається, що підозрюваному за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини) загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під арештом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram