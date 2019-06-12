"Куля в лоб!" У Києві п'яний натовп розігнали стріляниною. Фото

У Києві в Оболонському районі галасливу компанію п'яних молодих людей розігнали пострілом з пістолета.

Як повідомляє у Facebook "ДТП. Київ" подія трапилася в сквері біля будинку 7/5 по вулиці Архипенка.

"Це шикарно: бухали, шуміли і отримали з пневмата в лоб. Уже дві години як люди офіційно відпочивають (сплять!), але на всіх лавочках скверу, під вікнами відпочивальників, триває алкофестиваль. Він був закінчений рівно опівночі, коли одному з тих, хто випивав, з боку будинку, в лоб прилетів заряд із пневматичного пістолета", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілому викликали швидку, яка доставила його в лікарню. Попередньо чоловік отримав струс мозку.

Поліція почала розслідування, щоб знайти стрілка.

Стрілянина в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік погрожував пістолетом перехожим, які попросили його стежити за своїм собакою. Який погрожував чоловік може бути співробітником правоохоронних органів, проте офіційно ці дані не підтверджені.

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