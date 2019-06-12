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/Кримінал

"Куля в лоб!" У Києві п'яний натовп розігнали стріляниною. Фото

7.3тЧитати матеріал російською

У Києві в Оболонському районі галасливу компанію п'яних молодих людей розігнали пострілом з пістолета.

Як повідомляє у Facebook "ДТП. Київ" подія трапилася в сквері біля будинку 7/5 по вулиці Архипенка.

"Це шикарно: бухали, шуміли і отримали з пневмата в лоб. Уже дві години як люди офіційно відпочивають (сплять!), але на всіх лавочках скверу, під вікнами відпочивальників, триває алкофестиваль. Він був закінчений рівно опівночі, коли одному з тих, хто випивав, з боку будинку, в лоб прилетів заряд із пневматичного пістолета", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що потерпілому викликали швидку, яка доставила його в лікарню. Попередньо чоловік отримав струс мозку.

Поліція почала розслідування, щоб знайти стрілка.

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік погрожував пістолетом перехожим, які попросили його стежити за своїм собакою. Який погрожував чоловік може бути співробітником правоохоронних органів, проте офіційно ці дані не підтверджені.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
поліціястрілянинаалкоголь
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Raider Raider
Raider Raider
А там есть чему сотресатся?)) Ахахахаха , вот правильно , сразу уроду бухать перехотелось))))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
А административный штраф для таких вот вообще будет? Не не слышали.
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Алексеева Светлана
Алексеева Светлана
Моя иcкpенняя блaгoдарность вceм тeм, кто пoкaзал мнe чyдo-сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/11rezmf Пpоcто пpойдя прocтoй опроc полyчила пoчти полyгодовyю зарплaту)) Пoльзyйтeсь, покa eщe есть вoзможнocть=)
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