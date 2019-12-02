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2 грудня • оновлено в 11:15
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Куля пробила шию: з'явилися подробиці вбивства маленького сина депутата

21.8т
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У лобове скло Range Rover, в якому перебував депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, здійснили постріл, коли машина зупинилася на світлофорі.

Про це повідомляє "theБабель" із посиланням на джерела. Соболєв встиг нахилитися, а куля пройшла до заднього сидіння й потрапила в шию трирічного малюка Саші.

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За даними джерела, під час розстрілу, крім Соболєва з сином, в машині була дружина політика та її знайома.

"Соболєв нахилився, а куля пройшла до заднього сидіння й потрапила в дитину", – додало джерело.

З'явилися подробиці вбивства маленького сина депутата

З'явилися подробиці вбивства маленького сина депутата

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 1 грудня, невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Внаслідок замаху водій залишився живий, але загинула його 3-річна дитина.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Замах на Соболєва
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Не хилая такая тачка у укродепутата! Теперь лобовое менять, в химчистку, кровь отмывать. А это всё денег стоит. Надо помочь депутату )
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1
1
Хо Хол
Хо Хол
Пoкa cтpaнa пoгpужaeтcя в пучину хaoca, выcтpeлы и взpывы гpaнaт, c зaкaзными убийcтвaми и пoдpывaми aвтo cтaнoвятcя нopмoй - aвaкoв тpoльбacит в фeйcбукe poccийcких пoлитикoв. Циpк, a нe cтpaнa.
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4
1
Исаев Максим
Исаев Максим
Вытиран ато стрелял, для них детей убивать - обычное дело!
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4
6
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Исаев Максим, иссысь уже, он сам отклонился.
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3
1

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