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26 грудня • оновлено в 18:37
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/ Кримінал

Куля потрапила жінці у голову: з'явилися ексклюзивні деталі стрілянини у Києві

1.8т
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Жінка, яку підстрелили на житловому масиві Виноградар у Києві, могла постраждати випадково.

Таке припущення висловило джерело OBOZREVATEL. За даними інсайдера, стрілок навмисно у постраждалу не цілився.

"Вона проходила повз і випадково її зачепила куля з "травмата". В результаті жінка отримала травми м'яких тканин голови. Медики надали їй допомогу", – повідомив наш співрозмовник.

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Київ оперативний

Новини
Хотів помститися за батька: влаштувавшого в Києві стрілянину чоловіка "пов'язали". Фото

У поліції Києва про подію лише офіційно повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група.

"Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації", – повідомили в прес-службі ГУНП у Києві.

Пізніше у поліції повідомили, що кримінальне провадження відкрите за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Випадок стався на житловому масиві Виноградар

Випадок стався на житловому масиві Виноградар

Google. Maps

Стрілянина у Києві

Стрілянина у Києві

Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Гідропарку у Києві в автомобілі був застрелений чоловік. Разом з ним була дівчина, яка дивом не отримала пошкоджень. Вбивця з місця пригоди зник.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
стрілянина кримінал
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Куни Чан
Куни Чан
Чето кролик вспомнился, который на все готов за неньку))
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