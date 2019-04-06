"Кулаком у потилицю!" Під Києвом ліцей потрапив у скандал через жорстке побиття дівчинки

У Київській області у Васильківському академічному ліцеї "Успіх" хлопчик регулярно б'є однокласників. Останній інцидент закінчився струсом мозку для дівчинки.

Батьки нападника не відреагували на подію, повідомила мама постраждалої Аліна Бондар на сторінці спільноти "Батьки SOS" у Facebook, прикріпивши висновок з діагнозом (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Моя дочка ходить у перший клас. Два дні тому на перерві однокласник кулаком вдарив її в область потилиці і нам поставили у лікарні діагноз "Струс мозку". Хлопчик, який вдарив, постійно б'є всіх дітей", – написала мама дівчинки.

Вона розповіла, що неодноразово проводилися розмови і з хлопчиком, і з його батьками, однак реакції не було.

"Також з дитиною працює шкільний психолог. Батьки відповідають, що у нього такий характер... Стверджують, що не може дитина нанести удар такої сили у 1-му класі", – додала Аліна Бондар.

За її словами, адміністрація навчального закладу також бездіє. У ліцеї інцидент поки не прокоментували.

Висновок лікаря Аліна Бондар, Facebook

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у с. Вишеньки дев'ятикласниця жорстоко побила дівчинку-підлітка. Вона наносила їй удари ногами в голову і тягала за волосся посеред вулиці. Побиття знімали на камеру інші підлітки.

Батьків дівчинки покарали і притягнули до адміністративної відповідальності.

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