Кров по всьому асфальту: в Києві сталася жахлива ДТП. Фото і відео 18+

У Києві під мостом Метро машина збила пішохода, який перебігав Набережне шосе.
За даними "dtp.kiev.ua", людина отримала травми, не сумісні з життям. Відзначається, що пішохода збила вантажівка (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку) .
Чоловік намагався перебігти через вісім смуг. Після зіткнення кров загиблого залила асфальт.
В результаті аварії утворився величезний затор, через який патрульна поліція і швидка намагалися проїхати до місця події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зажадав посилити на законодавчому рівні відповідальність за порушення ПДР.
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