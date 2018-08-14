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Кров по всьому асфальту: в Києві сталася жахлива ДТП. Фото і відео 18+

7.6тЧитати новину російською

У Києві під мостом Метро машина збила пішохода, який перебігав Набережне шосе.

За даними "dtp.kiev.ua", людина отримала травми, не сумісні з життям. Відзначається, що пішохода збила вантажівка (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку) .

Чоловік намагався перебігти через вісім смуг. Після зіткнення кров загиблого залила асфальт.

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В результаті аварії утворився величезний затор, через який патрульна поліція і швидка намагалися проїхати до місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зажадав посилити на законодавчому рівні відповідальність за порушення ПДР.

Читайте всі новини по темі "ДТП в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ДТП в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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