Кров по всьому асфальту: в Києві сталася жахлива ДТП. Фото і відео 18+

У Києві під мостом Метро машина збила пішохода, який перебігав Набережне шосе.

За даними "dtp.kiev.ua", людина отримала травми, не сумісні з життям. Відзначається, що пішохода збила вантажівка (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку) .

Чоловік намагався перебігти через вісім смуг. Після зіткнення кров загиблого залила асфальт.

В результаті аварії утворився величезний затор, через який патрульна поліція і швидка намагалися проїхати до місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зажадав посилити на законодавчому рівні відповідальність за порушення ПДР.