Кросівки стояли поряд: у Києві біля метро знайшли труп босого чоловіка

У Києві біля метро 25 липня виявили труп чоловіка. Він лежав на газоні без взуття, а його кросівки стояли поряд.
Тіло знайшли на схилі неподалік станції метро "Чернігівська", пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Чоловік лежав роззутим на газоні, а поряд стояли його кросівки. Найімовірніше, він помер десь опівночі. На вигляд йому приблизно 40 років", – уточнили в ЗМІ.
Труп знайшли біля метро
"Інформатор"
Попередній огляд не виявив на тілі слідів насильства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також труп біля "Чернігівської" знайшли в лютому 2019-го. Жінка була повністю роздягнена, її тіло лежало на куртці.
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