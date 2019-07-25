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Кросівки стояли поряд: у Києві біля метро знайшли труп босого чоловіка

2.1т Читати матеріал російською

У Києві біля метро 25 липня виявили труп чоловіка. Він лежав на газоні без взуття, а його кросівки стояли поряд.

Тіло знайшли на схилі неподалік станції метро "Чернігівська", пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік лежав роззутим на газоні, а поряд стояли його кросівки. Найімовірніше, він помер десь опівночі. На вигляд йому приблизно 40 років", – уточнили в ЗМІ.

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Труп знайшли біля метро

Труп знайшли біля метро

"Інформатор"

Попередній огляд не виявив на тілі слідів насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також труп біля "Чернігівської" знайшли в лютому 2019-го. Жінка була повністю роздягнена, її тіло лежало на куртці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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