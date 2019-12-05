Кривавий розворот: під Києвом в масштабній ДТП постраждав десяток авто

На одному з найнебезпечніших розворотів у Київській області в районі с. Круглик і Віти-Поштової (Одеська траса) трапилась ДТП. Пошкодження отримали до десятка автомобілів.

Аварія сталася 5 грудня перед світлофором (для перегляду відео проскрольте вниз).

"Всіх зібрав водій мікроавтобуса Volkswagen, що поспішав", – зазначив очевидець, який опублікував фото ДТП в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП на розвороті в районі с. Круглик та Віта-Поштова dtp.kiev.ua

Про постраждалих не повідомляється. Всі обставини події встановлює поліція.

ДТП на 19 км одеської траси dtp.kiev.ua

Розворот розташований на 19 км одеської траси

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За півтора року на "пекельному" розвороті у с. Круглик трапилось 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми.

Проблема полягає в тому, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, що мчить з височини.

Раніше дорожники зробили спробу закрити розворот, проте місцеві жителі влаштували акцію протесту і відстояли проїзд на ділянці.

Аби знизити кількість ДТП, в серпні нинішнього року дорожні служби встановити не ділянці світлофор.

Замість світлофора водії раніше пропонували облаштування в районі Круглика безпечні ліві повороти, як в США і Європі.

Деякі з автоматичних регулювальників на Одеській трасі (в тому числі у с. Круглик), встановлені тимчасово. У минулому році влада обіцяла почати будівництво дворівневих розв'язок в районі Чабани – Гатне і Південного кладовища, однак роботи досі не розпочато.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал