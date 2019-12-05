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5 грудня • оновлено в 19:36
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Кривавий розворот: під Києвом в масштабній ДТП постраждав десяток авто

1.7т
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На одному з найнебезпечніших розворотів у Київській області в районі с. Круглик і Віти-Поштової (Одеська траса) трапилась ДТП. Пошкодження отримали до десятка автомобілів.

Аварія сталася 5 грудня перед світлофором (для перегляду відео проскрольте вниз).

"Всіх зібрав водій мікроавтобуса Volkswagen, що поспішав", – зазначив очевидець, який опублікував фото ДТП в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

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ДТП на розвороті в районі с. Круглик та Віта-Поштова

ДТП на розвороті в районі с. Круглик та Віта-Поштова

dtp.kiev.ua

Про постраждалих не повідомляється. Всі обставини події встановлює поліція.

ДТП на 19 км одеської траси

ДТП на 19 км одеської траси

dtp.kiev.ua

Розворот розташований на 19 км одеської траси

Розворот розташований на 19 км одеської траси

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За півтора року на "пекельному" розвороті у с. Круглик трапилось 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми.

  • Проблема полягає в тому, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, що мчить з височини.

  • Раніше дорожники зробили спробу закрити розворот, проте місцеві жителі влаштували акцію протесту і відстояли проїзд на ділянці.

  • Аби знизити кількість ДТП, в серпні нинішнього року дорожні служби встановити не ділянці світлофор.

  • Замість світлофора водії раніше пропонували облаштування в районі Круглика безпечні ліві повороти, як в США і Європі.

  • Деякі з автоматичних регулювальників на Одеській трасі (в тому числі у с. Круглик), встановлені тимчасово. У минулому році влада обіцяла почати будівництво дворівневих розв'язок в районі Чабани – Гатне і Південного кладовища, однак роботи досі не розпочато.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал
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