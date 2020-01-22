"Крик, плач, три удари": сусід згадав про страшні звуки з квартири в Києві, де вбили дівчат

У день вбивства 19-річної Марії Каминіної і 16-річної Єви Лисенко на знімній квартирі в Києві, сусідам були чутні крики і плач.

Про свої спостереження розповів житель будинку, де сталася трагедія, яка живе по сусідству, в ток-шоу "Стосується кожного" (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Я живу в 12 квартирі... Були сутінки. Це був крик жіночий, неголосний, якогось відчаю. Я подумав спочатку, що людина щось почула по телефону або щось прочитав жахливе, або щось побачив жахливе. Він був неголосним і нетривалим, потім перейшов в плач", – повідомив він.

За словами сусіда, далі почулися три удари або звуки падіння. Після цього все затихло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія трапилася на вулиці Кирилівській, 127, на орендованій квартирі, яку здавали подобово. Тіла загиблих дівчат – 19-річної Марії та 16-річної Єви – виявила 3 січня на балконі в шафі господиня квартири, коли прийшла прибирати житло. Поліція нарахувала на тілах десяток колотих ран.

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