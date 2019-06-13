Кричав і кликав на допомогу: в Києві за загадкових обставин помер перехожий

У Києві в ніч на 13 червня за трагічних обставин помер чоловік.
Як передає "Інформатор", НП сталася на вулиці Бориса Гмирі, 4. Очевидці розповіли, що загиблий йшов дорогою й голосно кликав на допомогу.
Поліцейські встановили, що незадовго до смерті чоловік ішов вулицею сам і вів себе зухвало. Зокрема, він кричав, що його вбивають і бив припарковані авто. Перехожі викликали поліцію, а до її приїзду власними силами втихомирили дебошира. Згодом правоохоронці наділи на буйного чоловіка наручники.
Чоловіку викликали швидку допомогу, але час огляду він втратив свідомість і не подавав ознак життя. Лікарі до останнього намагалися реанімувати потерпілого, але лише констатували смерть.
Після дзвінка поліції, на місце трагедії прийшла дружина загиблого. Жінка розповіла, що у чоловіка були проблеми з алкоголем і наркотиками. Вона повідомила, що напередодні у них виникла сварка саме через його залежність. Після чого він пішов із дому в невідомому напрямку.
Зазначається, що на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено. Точну причину смерті й подробиці того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці. Особу померлого встановлено, йому було 45 років.
У Києві помер перехожий
Інформатор
У Києві помер перехожий
Інформатор
У Києві помер перехожий
Інформатор
У Києві помер перехожий
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва в під'їзді багатоповерхівки знайшли труп чоловіка.
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