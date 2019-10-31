Кричав про допомогу: у Києві людину заштовхали в авто і повезли

У четвер, 31 жовтня, у Святошинському районі Києва, на вулиці Онискевича, 6, троє осіб посадили людину в автомобіль Skoda і повезли у невідомому напрямку. Поліція ввела план "Перехоплення".

Інцидент трапився близько 12:00. Про це написав "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили очевидці, людина спочатку кричала про допомогу, а потім її заштовхали в автомобіль і повезли. Машина була темно-зеленого кольору з номерами 12016 ЕА.

У Києві людину заштовхали в авто і повезли. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 30 жовтня, у Печерському районі Києва, на вулиці Саперне Поле, 26 чоловік нібито поклав маленьку дитину в кошик, а потім – у багажник автомобіля і зник. Інформація не підтвердилася.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!