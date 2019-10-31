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31 жовтня • оновлено в 13:53
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Кричав про допомогу: у Києві людину заштовхали в авто і повезли

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У четвер, 31 жовтня, у Святошинському районі Києва, на вулиці Онискевича, 6, троє осіб посадили людину в автомобіль Skoda і повезли у невідомому напрямку. Поліція ввела план "Перехоплення".

Інцидент трапився близько 12:00. Про це написав "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили очевидці, людина спочатку кричала про допомогу, а потім її заштовхали в автомобіль і повезли. Машина була темно-зеленого кольору з номерами 12016 ЕА.

У Києві людину заштовхали в авто і повезли. Ілюстрація

У Києві людину заштовхали в авто і повезли. Ілюстрація

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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