"Кричала не своїм голосом!" У Києві водій викинув жінку з маршрутки

У Києві водія маршрутки №194 (вул. Чорнобильська – супермаркет "Ашан") звинуватили в тому, що він на кінцевій зупинці викинув п'яну жінку з транспортного засобу, зачинив двері і поїхав.

Про інцидент написала киянка, очевидиця Юлія Коренєва на сторінці "Академмістечко" у Facebook. Вона зазначила, що все відбулося у вівторок увечері, 4 лютого.

"На кінцевій, вул. Ірпінська, водій маршрутки №194 витягував жінку з транспортного засобу. Кинув її на тротуар, зачинив двері і поїхав! Жінка кричала не своїм голосом! Підійшли до неї, спробували допомогти. Вона була не при собі, ще і запах алкоголю, але не сильний!" – розповіла Коренєва.

У Києві водій викинув жінку з маршрутки. Ілюстрація

За її словами, жінка дуже дивно поводилася: на запитання не відповідала, прилягла в калюжу. На місце викликали швидку допомогу, але авто медиків спочатку "промахнулося" адресою. Після цього очевидцям повідомили про те, що треба викликати поліцію і зафіксувати вчинок водія.

"Жінка різко прийшла до тями, відштовхнула мене і хвацько зникла! А швидку довелося скасувати!" – підсумувала очевидиця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка заявила, що її разом із 8-річною дочкою побила диспетчерка маршрутки.

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