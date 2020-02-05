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7 лютого • оновлено в 09:05
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"Кричала не своїм голосом!" У Києві водій викинув жінку з маршрутки

3.3т
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У Києві водія маршрутки №194 (вул. Чорнобильська – супермаркет "Ашан") звинуватили в тому, що він на кінцевій зупинці викинув п'яну жінку з транспортного засобу, зачинив двері і поїхав.

Про інцидент написала киянка, очевидиця Юлія Коренєва на сторінці "Академмістечко" у Facebook. Вона зазначила, що все відбулося у вівторок увечері, 4 лютого.

"На кінцевій, вул. Ірпінська, водій маршрутки №194 витягував жінку з транспортного засобу. Кинув її на тротуар, зачинив двері і поїхав! Жінка кричала не своїм голосом! Підійшли до неї, спробували допомогти. Вона була не при собі, ще і запах алкоголю, але не сильний!" – розповіла Коренєва.

У Києві водій викинув жінку з маршрутки. Ілюстрація

У Києві водій викинув жінку з маршрутки. Ілюстрація

За її словами, жінка дуже дивно поводилася: на запитання не відповідала, прилягла в калюжу. На місце викликали швидку допомогу, але авто медиків спочатку "промахнулося" адресою. Після цього очевидцям повідомили про те, що треба викликати поліцію і зафіксувати вчинок водія.

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"Жінка різко прийшла до тями, відштовхнула мене і хвацько зникла! А швидку довелося скасувати!" – підсумувала очевидиця.

Пост у мережі

Пост у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка заявила, що її разом із 8-річною дочкою побила диспетчерка маршрутки.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да ладно! Надо было всем рассказать что ее за мову из маршрутки выкинул вадила! Его бы тогда уволили!
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Юг Руси
Юг Руси
Ещё одна очень "интересная" новость! То актёр признался, что он гомик, то эта ))))))))))))
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