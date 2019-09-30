Крали на ремонті доріг: на Київщині оголосили підозри трьом головам сільрад

У Київській області трьом головам сільрад оголосили про підозру в розтраті грошей, виділених на ремонт доріг.

Йдеться про 2,4 млн бюджетних коштів, повідомили в пресслужбі Генеральної прокуратури України. За версією слідства, у 2017-2018 роках службові особи трьох сіл підписали акти приймання будівельних робіт із директором підрядної організації та перевели на його рахунок приблизно 20 млн гривень.

Роботи були проведені не в повному обсязі й не відповідали вимогам. Збитки сягнули понад 2,4 млн загалом.

У ГПУ нагадали, що в липні 2019 року оголосили про підозру директору підрядної організації, яка виконувала ці ремонтні роботи.

Ремонт доріг (ілюстрація) LB.ua

"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні", – уточнили в Генпрокуратурі.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні заступнику голови Бориспільської міської ради оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Він використовував своє службове становище і систематично отримував неправомірну вигоду від суб'єктів підприємницької діяльності за укладення договорів підряду на виконання робіт, надання послуг і постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!