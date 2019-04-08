Коп і хулігани побили чоловіка у Києві: за справу взялося ДБР

Група хуліганів, серед яких був працівник Національної поліції України, побила чоловіка у Дарницькому районі Києва.

Це сталося 6 квітня в одній із зон відпочинку, написала перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Група невідомих з хуліганських спонукань, що супроводжувалися особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю, завдавали ударів в область тулуба і голови іншій невстановленій особі. З'ясовано, що одна з осіб, які здійснювали хуліганські дії, є працівником Національної поліції України", — розповіла вона.

Бійка у Києві Скріншот відео

За словами Варченко, у зв'язку з цим ДБР розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У разі доведення в судовому порядку вини осіб, причетних до скоєння злочину, їм загрожує покарання до семи років позбавлення волі. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі молодики побили і скинули в річку 48-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер. Злочинці зробили це заради того, щоб зняти ролик на телефон, розповів заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

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