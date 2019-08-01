"Контактували з сотнями осіб": у Києві затримали продавців із небезпечною інфекцією

У Києві на Троєщинському ринку затримали понад 140 мігрантів, які продавали фрукти і овочі. Троє з них хворі на небезпечну інфекцію.

Вони контактували і з покупцями, і з харчовими продуктами, повідомили в пресцентрі Державної міграційної служби.

Спочатку в кінці липня затримали 63 особи, які перебували в Україні нелегально. 10 із них вирішили помістити в пункт тимчасового перебування іноземців. Під час флюорографічного огляду у трьох знайшли ознаки серйозного інфекційного захворювання.

Затримання продавців ГМС

"Вони займалися реалізацією овочів і фруктів, тобто постійно контактували з сотнями осіб та продуктами харчування", – уточнили в ДМС.

Затримання продавців ДМС

Через кілька днів на цьому ж ринку затримали ще 59 іноземців, які порушили правила перебування в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, у червні 2019 Україні почастішали випадки захворювання на ботулізм – небезпечної і потенційно смертельної інфекційної хвороби. Чимало осіб заражалися через продукти, куплені на ринку і приготовані кустарним методом.

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