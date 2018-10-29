Колишній чоловік сам привіз в поліцію вбивцю дітей: подробиці трагедії в Києві

Виховательку одного з дитсадків Києва, яку підозрюють у вбивстві власних дітей, знайшов її екс-чоловік.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, чоловік знайшов її на 20-му кілометрі траси Київ-Чернігів, а не поліція, і доставив в Дарницьке райуправління ГУНП в Києвi.

Раніше він повідомив про зникнення дітей від першого шлюбу.

За інформацією правоохоронців, жінка свідомо втопила сина і дочку.

"Катерина Бабкіна на допиті розповіла, що взяла дітей за руки і вони разом зайшли в озеро. Потім вона схопила дітей за шиї і силою занурила під воду. Тримала так, поки вони не перестали подавати ознаки життя", - розповіли OBOZREVATEL.

Ганні було шість з половиною років, її брату Данiiлу менш ніж за місяць мало виповнитися 5 років. Тіла дітей у воді виявили водолази.

Аня і Данило Бабкін. Перед тим, як втопити дітей, мати відвела їх в піцерію і нагодувала

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня жінці оголосили підозру в умисному вбивстві двох людей. У поліції призначили психіатричну експертизу, щоб визначити стан здоров'я матері-вбивці.