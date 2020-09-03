Колишніх правоохоронця і АТОвця затримали за мінування офісу ОПЗЖ у Києві

Правоохоронці затримали двох осіб за підозрою в замінуванні офісу партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у центрі Києва на початку серпня.

Як повідомляється на офіційному сайті прокуратури Києва, 9 серпня на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській було виявлено саморобний вибуховий пристрій, який складався з бурової тротилової шашки і електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Вибухотехніки знешкодили пристрій.

Під час досудового розслідування правоохоронці затримали двох чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один із них колишній правоохоронець, інший – проходив службу у зоні АТО.

2 вересня за місцями проживання та реєстрації затриманих провели обшуки, під час яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Встановлюється походження вилученого арсеналу та мотиви його зберігання.

За місцями проживання затриманих проведено обшуки kyiv.gp.gov.ua

Вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них kyiv.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОПЗЖ заявила, що замінування входу в партійний офіс є спробою "здійснення терористичного акту, що несе загрозу життю людей і вчиненого суспільно небезпечним способом із політичних мотивів".

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