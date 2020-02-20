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20 лютого • оновлено в 14:26
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"Коли покарають вбивцю сина?" У Києві під ОПУ зібралися родичі Героїв Небесної Сотні

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У Києві біля Офісу президента України (вулиця Банкова) у День Небесної Сотні, 20 лютого, зібралися родичі загиблих Героїв та поранені майданівці.

Акцію розпочали із хвилини мовчання. Пряму трансляцію вело Espreso.tv (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди звернулися до президента України Володимира Зеленського із запитаннями: коли будуть покарані вбивці Героїв Небесної Сотні та коли буде звільнено із ДБР адвоката Олександра Бабікова, який нібито захищав інтереси президента-утікача Віктора Януковича. Вони нагадали гаранту про обіцянку зустрітися з родинами загиблих Героїв та пораненими на Майдані.

У Києві під ОПУ зібралися родичі Героїв Небесної Сотні

У Києві під ОПУ зібралися родичі Героїв Небесної Сотні

Громадське радіо

На плакатах, які учасники акції тримали у руках, були такі запитання: "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли будуть покарані вбивці мого сина?", "Коли будуть покарані вбивці мого чоловіка?".

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Автор
Яра Дорош
Теми
Розстріли на Майдані Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что зеля не может представить попрошаенко, дурчинова, всеукраинского логопеда паубия, пашинского и всю верхушку гос пepeворота????
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3
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
А кто убийца то? Из чего стреляли? Где следы пуль? Где экспертизы?
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