"Коли покарають вбивцю сина?" У Києві під ОПУ зібралися родичі Героїв Небесної Сотні

У Києві біля Офісу президента України (вулиця Банкова) у День Небесної Сотні, 20 лютого, зібралися родичі загиблих Героїв та поранені майданівці.

Акцію розпочали із хвилини мовчання. Пряму трансляцію вело Espreso.tv (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди звернулися до президента України Володимира Зеленського із запитаннями: коли будуть покарані вбивці Героїв Небесної Сотні та коли буде звільнено із ДБР адвоката Олександра Бабікова, який нібито захищав інтереси президента-утікача Віктора Януковича. Вони нагадали гаранту про обіцянку зустрітися з родинами загиблих Героїв та пораненими на Майдані.

У Києві під ОПУ зібралися родичі Героїв Небесної Сотні Громадське радіо

На плакатах, які учасники акції тримали у руках, були такі запитання: "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли будуть покарані вбивці мого сина?", "Коли будуть покарані вбивці мого чоловіка?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану і провладних силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні та перемогою протестувальників. У шосту річницю цих подій OBOZREVATEL підготував хронологію п'яти днів 2014 року, які повалили режим Януковича.

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