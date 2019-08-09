"Клоака!" У Києві поскаржилися на масові крадіжки на вокзалі

У Києві на центральному залізничному вокзалі масово відбуваються кишенькові крадіжки у пасажирів. Найчастіше їх грабують етнічні злочинні угруповання.

За словами журналіста Дениса Казанського, за кілька годин його перебування на вокзалі надійшла інформація про три кишенькові крадіжки. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В одному з випадків постраждали туристи з Гонконгу, у яких вкрали всі гроші та паспорта. Також журналіст разом іх "Муніципальною вартою" виявили чоловіка, який біля входу в метро шукав гроші в краденому жіночому гаманці.

У Києві на вокзалі масово крадуть гаманці Facebook Денис Казанський

Муніципальна варта патрулює територію Facebook Денис Казанський

"Сказати, що це клоака – значить, нічого не сказати. Складно повірити, що в столиці таке можливо. Район вокзалу обріс коростою зі стихійних ринків і брудних ларьків, в яких відкрито продають палену горілку. Вокзал облюбували ромські злочинні угруповання, які безкарно роками займаються кишеньковими крадіжками", – обурився Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, через складну криміногенну ситуації з січня 2019 місцева влада вирішила ввести патрулювання вокзалу співробітниками спецпідрозділу поліції ТОР (тактико-оперативне реагування).

За словами чиновників, крадіжки на вокзалі стали системними, крім того, з'явилися випадки відкритих і нахабних пограбувань пасажирів, які прямують міжнародними рейсами.

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