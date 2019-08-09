Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Клоака!" У Києві поскаржилися на масові крадіжки на вокзалі

771 Читати матеріал російською

У Києві на центральному залізничному вокзалі масово відбуваються кишенькові крадіжки у пасажирів. Найчастіше їх грабують етнічні злочинні угруповання.

За словами журналіста Дениса Казанського, за кілька годин його перебування на вокзалі надійшла інформація про три кишенькові крадіжки. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В одному з випадків постраждали туристи з Гонконгу, у яких вкрали всі гроші та паспорта. Також журналіст разом іх "Муніципальною вартою" виявили чоловіка, який біля входу в метро шукав гроші в краденому жіночому гаманці.

У Києві на вокзалі масово крадуть гаманці

У Києві на вокзалі масово крадуть гаманці

Facebook Денис Казанський

Новини
"Барон прикриє": у Києві спіймали нахабну банду ромів-злодіїв. Опубліковано відео
Муніципальна варта патрулює територію

Муніципальна варта патрулює територію

Facebook Денис Казанський

"Сказати, що це клоака – значить, нічого не сказати. Складно повірити, що в столиці таке можливо. Район вокзалу обріс коростою зі стихійних ринків і брудних ларьків, в яких відкрито продають палену горілку. Вокзал облюбували ромські злочинні угруповання, які безкарно роками займаються кишеньковими крадіжками", – обурився Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, через складну криміногенну ситуації з січня 2019 місцева влада вирішила ввести патрулювання вокзалу співробітниками спецпідрозділу поліції ТОР (тактико-оперативне реагування).

За словами чиновників, крадіжки на вокзалі стали системними, крім того, з'явилися випадки відкритих і нахабних пограбувань пасажирів, які прямують міжнародними рейсами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...