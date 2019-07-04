"Кликав дітей погратися": прокуратура Києва затримала іноземця-педофіла

Київська кіберполіції виявила громадянина Молодови, який на території України займався розбещенням дітей і знімав це на камеру.
Чоловік проживав у селі Грибівка Одеської області. Він здавав своє житло в оренду і чіплявся до дітей відпочивальників, запрошуючи "погратися", йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Києва.
"Під час такого спілкування він змушував дітей роздягатися, фотографував і схиляв до певних дій", – уточнили в прокуратурі.
Підозрюваний
Пресслужба прокуратури Києва
Підозрюваний
Пресслужба прокуратури Києва
Під час обшуків у нього знайшли фотографії та відео, які доводять його злочин. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як писав OBOZREVATEL, у червні в Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка.
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