Кличко закликав правоохоронців розібратися із забудовником "Аркада"

Яра Дорош Кримінал 13:27, 3.07.2020 Оновлено: 13:27, 3.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців розібратися із забудовником "Аркада", який "ігнорує інтереси інвесторів".

Про це глава столиці розповів під час брифінгу 3 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сумнозвісний забудовник "Аркада" продовжує діяти дуже нахабно, ігноруючи інтереси інвесторів, які вклали гроші в будівництво житла", – підкреслив Кличко.

За його словами, забудовник, незважаючи на домовленість, станом на 3 липня не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проєкт житлового масиву "Патріотика на озерах", зокрема, де буде передбачено будівництво соціальної інфраструктури – шкіл, садків, лікарень.

"А у інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо. Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І я вважаю, що правоохоронні органи повинні з цим розібратися якнайшвидше", – відзначив мер Києва.

Також Кличко нагадав, що нещодавно відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс, і запевнив, що треба активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов. Зокрема, за його словами, йдеться про забудову у Ярославовому Валу.

Мер Києва підкреслив, що закликав правоохоронців на постійній основі приєднатися до роботи з активістами, щоб разом оперативно реагувати на звернення киян щодо можливих незаконних забудов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 травня в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді на зупинку будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

  • Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію щодо невиконання забудовником "Аркада-будівництво" зобов’язань перед інвесторами.

  • Також до людей, які влаштували пікет, вийшов міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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