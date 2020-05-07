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7 травня • оновлено в 18:44
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/ Кримінал

Кличко закликав показати результат розслідування щодо Поворозника

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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів із вимогою надати інформацію про розслідування щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, якого запідозрили у хабарництві.

Відповідну заяву очільник столиці зробив під час брифінгу 7 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За його словами, у цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над "і" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу звернутися до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію, щодо розслідування. Бо досі Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки й жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили. Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником", – підкреслив Кличко.

Кличко закликав показати результат розслідування щодо Поворозника. Ілюстрація

Кличко закликав показати результат розслідування щодо Поворозника. Ілюстрація

"Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?!" – заявив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко вже коментував ситуацію з імовірним хабарництвом із боку його першого заступника Поворозника, закликавши НАБУ провести прозоре розслідування та покарати винного.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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