Правоохоронці Києва затримали 11 молодиків, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку перил на Алеї художників.
Про це написав мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що один із підозрюваних тієї ночі ще й побив людину біля одного з супермаркетів.
"Друзі! Хочу подякувати столичним правоохоронцям, які оперативно відреагували на звернення міської влади та затримали вандалів", – підкреслив Кличко.
Кличко розповів про затримання групи київських вандалів
Пресслужба Віталія Кличка
За його словами, усі "недогерої" понесуть покарання. Їхні дії зафіксувала камера відеоспостреження, а матеріали вже були передані правоохорнцям.
"А я наполягатиму, щоб вандалів також залучили до громадських робіт на користь міста. Бо, якщо так "сверблять" руки, нехай прибирають вулиці, а не паплюжать об'єкти, що ми створюємо для киян та гостей столиці", – підсумував мер міста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міська влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, які пошкодили підсвітку на Алеї художників.
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