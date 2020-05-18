Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці, адже деякі із них відкрилися без дозволу під час карантину, введеного через COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він заявив під час брифінгу 18 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Очільник міста зазначив, що на вихідних побачив у соцмережах ролики з деяких таких закладів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції з закликом перевірити такі заклади. Має бути сувора відповідальність їх власників!" – підкреслив Кличко.

Кличко пригрозив поліцією відкритим під час карантину клубам Києва. Ілюстрація

"А тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото й відео з елітного столичного нічного клубу Queen, який працював, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!