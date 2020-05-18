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18 травня • оновлено в 16:00
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Кличко пригрозив поліцією відкритим під час карантину клубам Києва

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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці, адже деякі із них відкрилися без дозволу під час карантину, введеного через COVID-19.

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Про це він заявив під час брифінгу 18 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Очільник міста зазначив, що на вихідних побачив у соцмережах ролики з деяких таких закладів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції з закликом перевірити такі заклади. Має бути сувора відповідальність їх власників!" – підкреслив Кличко.

Кличко пригрозив поліцією відкритим під час карантину клубам Києва. Ілюстрація

Кличко пригрозив поліцією відкритим під час карантину клубам Києва. Ілюстрація

"А тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото й відео з елітного столичного нічного клубу Queen, який працював, незважаючи на карантин через пандемію коронавірусу.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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