Кличко повідомив про затримання корупціонера, який вирішував земельні питання

Кирило Лютий Кримінал 23:42, 17.06.2020

СБУ і прокуратура Києва за сприяння КМДА викрили та затримали зловмисника, який намагався вирішити за гроші земельні питання.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook, затриманий намагався використовувати особисті зв'язки з чиновниками Київської міської державної адміністрації та депутатами Київради.

"Я дякую Службі безпеки та прокуратурі міста Києва за ефективну співпрацю з Управлінням з питань запобігання корупції КМДА", – написав мер столиці.

Він уточнив, що мова йде про працівників управління забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

"Хочу ще раз підкреслити: нульова толерантність до корупції! Відповідальність за законом усіх, хто помилився і погнався за нечесними грошима. Вичистимо всіх", – додав Кличко.

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