Киянин отримав строк за спробу підірвати поліцейських

Киянину, який кинув у двох співробітників поліції гранату, винесли обвинувальний вирок.

Деснянський районний суд Києва визнав 31-річного чоловіка винним і засудив до 9 років в'язниці, повідомляється на сторінці столичної прокуратури у Facebook.

Затримання киянина за спробу підірвати поліцейських Прес-служба прокуратури Києва

Прес-секретар відомства Надія Максимець розповіла "Українській правді", що чоловік не визнав своєї провини, і не давав свідчень

Наслідки вибуху гранати Прес-служба прокуратури Києва

"Це була дуже небезпечна ситуація, яка реально загрожувала життю поліцейських. Коли обвинувачений кинув їм під ноги гранату, вони миттєво зреагували і відбігли за зупинку громадського транспорту. І це їх врятувало. Обвинувачений з моменту затримання знаходиться під вартою. Вини своєї не визнав, і показань ніяких не давав. Під час обшуку за місцем його проживання також вилучили значну кількість боєприпасів", – зазначила вона.

У затриманого знайшли зброю Прес-служба прокуратури Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня 2018 року на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці чоловік кинув гранату у двох поліцейських. Подія сталася, коли правоохоронці вилучили у нього згорток з порошком білого кольору (ймовірно наркотики) – поліцейські почали проводити додатковий поверхневий огляд, чоловік витягнув з кишені гранату і кинув її під ноги поліцейським.

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