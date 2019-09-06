Киянин допоміг спіймати небезпечного стрілка: затримання потрапило на відео

У Києві завдяки уважності місцевого жителя затримали чоловіка, який вранці в п'ятницю, 6 вересня, влаштував стрілянину в тролейбусі в Голосіївському районі міста.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Завдяки пильності читача правоохоронцям вдалося затримати стрілка, який перебував у розшуку – свідомий громадянин вийшов із роботи і побачив зловмисника. Він простежив за ним, стрілок сів у тролейбус, читач – разом із ним. Звідти вже й зробив виклик на 102", – йдеться в повідомленні.

У Києва затримали стрілка, який відкрив вогонь у тролейбусі Скріншот з відео

У Києві трапилася стрілянина в тролейбусі: нападника затримали Скріншот з відео

Відзначається, що співробітники поліції разом із найгвардійцями зупинили тролейбус і затримали злочинця. При ньому також було знайдено і саму зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві біля метро "Голосіївська" 20 серпня відбулася стрілянина, в результаті якої серйозно постраждали три особи, ще п'ятеро отримали незначні пошкодження.

У той же день у Дніпровському районі міста трапився конфлікт між пішоходом і водієм. Другий вирішив закінчити суперечку і почав стрілянину посеред вулиці.

Також у Києві в ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській трапився конфлікт зі стріляниною. Суперечка виникла між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

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