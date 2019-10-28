Кинув на землю: у Києві серед вулиці намагалися згвалтувати неповнолітню

У Голосіївському районі Києва 19-річний хлопець намагався згвалтувати 16-річну дівчину біля кафе.

Як стало відомо, він зайшов до кафе, де працює дівчина, нібито запитати дорогу до місцевого будівельного майданчика. Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Києві.

Коли вони вийшли на вулицю, хлопець кинув дівчину на землю і намагався зґвалтувати.

"Співробітниця закладу погодилася показати напрямок і вийшла з хлопцем на вулицю. Але той почав приставати до неї, кинув на землю і намагався зґвалтувати. Крики дівчини про допомогу почув працівник служби таксі, він зупинив молодика і тримав до прибуття поліції", – повідомили в поліції.

Нападника затримали, ним виявився 19-річний житель Київської області, раніше судимий за грабіж.

Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15, частиною третьою статті 152 (закінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

У Києві серед вулиці намагалися згвалтувати неповнолітню Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою охоронець згвалтував дев'ятирічного хлопчика, коли той прийшов половити рибу.

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