У Києві "євроавто" збило сім'ю з дітьми на переході: момент потрапив на відео

У Деснянському районі Києва автомобіль Audi на єврономерах спочатку збив на переході сім'ю з двома дітьми, а потім зник з місця аварії і вилетів на трамвайні колії. Водій і пасажир кинули авто на місці ДТП і втекли (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами свідків, перша подія з пішоходами відбулася на вул. Милославській, а НП з трамваєм - на вул. Закревського, що приблизно у 5 хвилинах їзди. Про це повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook.

"Водій і пасажир зібрали свої речі і зникли в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, вони були у стані алкогольного сп'яніння", - зазначили свідки.

Вони також заявили, що в ДТП постраждав лише чоловік - його госпіталізували з місця події.

Через аварію трамваї були змушені призупинити рух. Також в районі ДТП утворилися затори на дорогах.

Втікачів вдалося зловити через 20 хвилин після аварії. Як повідомили у групі "Київ Оперативний" у Facebook, очевидці передали фото водія і його товариша поліції, завдяки цьому зловмисників вдалося швидко затримати.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 13 серпня зіткнулися два автомобілі, після чого один із них влетів у натовп пішоходів. В аварії постраждали п'ятеро осіб.