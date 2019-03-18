Кинули вибухівку: в центрі Києва загорівся магазин Roshen

У Києві на вул. Хрещатик 18 березня загорівся магазин Roshen. Вогонь спалахнув внизу скляну вітрину з вуличною боку.
Підозрюваним у підпалі виявився 53-річний мешканець столиці, повідомили в прес-службі поліції Києва. Свідки вказали, що він кинув пляшку з вибуховою речовиною і втік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Його забрали до відділку для надання свідчень", ‒ уточнили поліцейські.
У Києві підпалили Roshen
Facebook Дмитро Власов
У групі "Київ Оперативний" в Facebook також повідомили, що аналогічна подія з магазином Roshen відбулася і напередодні, 17 березня
"Близько 22:00 таке неподобство сталося і біля Героїв Дніпра", ‒ повідомили в групі.
Roshen загорівся на Хрещатику
Facebook Дмитро Власов
Співробітникам магазину вдалося самостійно загасити вогонь до прибуття пожежних. В ході НП ніхто не постраждав.
Roshen на Хрещатику загорівся
"Інформатор"
Як писав OBOZREVATEL, в лютому в Києві через кинутої вибухівки загорілася автомобільна парковка. Вогонь знищив два авто.
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