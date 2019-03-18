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/Кримінал

Кинули вибухівку: в центрі Києва загорівся магазин Roshen

6.2тЧитати матеріал російською

У Києві на вул. Хрещатик 18 березня загорівся магазин Roshen. Вогонь спалахнув внизу скляну вітрину з вуличною боку.

Підозрюваним у підпалі виявився 53-річний мешканець столиці, повідомили в прес-службі поліції Києва. Свідки вказали, що він кинув пляшку з вибуховою речовиною і втік (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Його забрали до відділку для надання свідчень", ‒ уточнили поліцейські.

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У Києві підпалили Roshen

У Києві підпалили Roshen

Facebook Дмитро Власов

У групі "Київ Оперативний" в Facebook також повідомили, що аналогічна подія з магазином Roshen відбулася і напередодні, 17 березня

"Близько 22:00 таке неподобство сталося і біля Героїв Дніпра", ‒ повідомили в групі.

Roshen загорівся на Хрещатику

Roshen загорівся на Хрещатику

Facebook Дмитро Власов

Співробітникам магазину вдалося самостійно загасити вогонь до прибуття пожежних. В ході НП ніхто не постраждав.

Roshen на Хрещатику загорівся

Roshen на Хрещатику загорівся

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, в лютому в Києві через кинутої вибухівки загорілася автомобільна парковка. Вогонь знищив два авто.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Беленькая Мария
Беленькая Мария
Спасибо "Обозреватлю" за хорошую новость. Приятно.-))
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Пупкин Евгений
Пупкин Евгений
Везде вата поднимается.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Наверное ФСБ обвинят, якобы заплатили и т.д.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Rudenko Konstantin, То что украинцев можно купить за бесценок (за печенье например) все поняли ещё во время майдана))))
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Захаров Дмитрий, тут и обвинять смысла нет. И без того дурак поймёт,что ну вот тупо перед самыми выборами начинается такая херня. Соупадение,да? Хер там! Просто подкупили куча дебилов,которым похер на страну и они за тысячу мать продадут. Малолетние ублюдки сформировались в опг "нацдружини" и "нацкорпус" за баблишко из запоребрика.
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