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2 грудня • оновлено в 21:57
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"Кілери вже розкололися": у Києві затримали підозрюваних у замаху на депутата

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Поліція Києва 2 грудня затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його сина. Цю інформацію повідомили OBOZREVATEL джерела, а пізніше її ж офіційно підтвердили в поліції.

Що наразі відомо про резонансне вбивство – з'ясовував OBOZREVATEL.

"Хлопцям трохи більш ніж 20 років, вже розкололися", – повідомило наше джерело. За його словами, поліція справді відпрацювала на всі 100%, і злочинці були знайдені дуже швидко.

"Вони воювали в УДА, у комбата "Червня", – додало джерело OBOZREVATEL.

Заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт в коментарі OBOZREVATEL підтвердив це. Також у мережі з'явилося фото.

"Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз з ними спілкуються оперативники й слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", – йдеться в повідомленні поліції Києва.

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Ще одне джерело OBOZREVATEL повідомило, що постріл по автомобілю Соболєва був зроблений не з машини, як повідомляли деякі ЗМІ, а з будівлі навпроти. Було використано снайперську гвинтівку.

За новою інформацією, стріляв саме снайпер iз УДА, другий затриманий – парамедик (iз посвідченням "Госпітальєрів"), можливо, "оцінював обстановку".

Джерело стверджує, що підозрювані зізналися в замаху та вбивстві на місці затримання. Також повідомили, де перебуває зброя.

У стрільця з собою була тисяча доларів і кілька великих гривневих купюр.

Будинки навпроти ресторану "Маріо", біля якого відбулося вбивство сина Соболєва

Будинки навпроти ресторану "Маріо", біля якого відбулося вбивство сина Соболєва

Пізніше на брифінгу по резонансній НП глава Національної поліції України Ігор Клименко додав, що знайшли зброю, з якої стріляли в Соболєва.

За даними УП, правоохоронцям вдалося вийти на замовника злочину.

Місце замаху

Місце замаху

Поліція Києва

Місце замаху

Місце замаху

Поліція Києва

Місце замаху

Місце замаху

Поліція Києва

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Загиблий син Соболєва

Загиблий син Соболєва

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Ресторан "Маріо", біля якого відбувся замах на депутата Соболєва і загинула дитина

Ресторан "Маріо", біля якого відбувся замах на депутата Соболєва і загинула дитина

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті зі впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Замах на Соболєва Вбивство в Києві
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал вбивство
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Наказать и отправить на фронт - на той стороне ещё много детей! В Донецке всего одна аллея с погибшими от рук ВСУ детьми.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Два отброса жертвы абортов найти родителей и усыпить
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Бедный мальчик(
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