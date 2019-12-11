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11 грудня • оновлено в 12:32
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"Кілер у капюшоні": у Києві прямо на вулиці відкрили стрілянину

2.1т
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У Подільському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по чоловікові, який вийшов вигуляти собаку.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, НП трапилася ввечері 10 листопада на проспекті Свободи біля однієї з багатоповерхівок.

31-річний чоловік вийшов на вулицю з собакою приблизно о 20:30 і практично відразу почув звуки, схожі на ляскіт петард. Виявилося, що стріляли в нього. Потерпілий отримав три вогнепальні поранення – в стегно, лопатку і область грудей.

"Кілер у капюшоні": на вулиці Києва відкрили стрілянину

Як з'ясувалося, нападник кілька разів вистрілив у власника собаки з пістолета, а потім зник.

Дружина жертви викликала поліцію, проте той відмовився на місці що-небудь пояснювати.

Стрілець чекав на вулиці

Стрілець чекав на вулиці

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"Схоже, що стрілець у капюшоні підстерігав об'єкт, а що за мотив – розбереться слідство. Є ще питання щодо зброї, яку було використано", – розповіло джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві виявили мертвим іноземного бізнесмена. Два дні він не виходив на зв'язок iз дівчиною, яка в той час перебувала за кордоном.

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал стрілянина
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