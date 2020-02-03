Кілер чекав iз Парижу? Спливли нові подробиці розстрілу лікаря у Києві

Пластичний хірург Андрій Сотник, якого розстріляли 2 лютого у Києві, напередодні повернувся із Франції.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, він із дружиною відвідав профільний конгрес у Парижі (судячи з усього, йдеться про IMCAS World Congress 2020).

Зазначимо, що і Андрій, і Юлія – представники відомих медичних династій з Донецька. З початком війни вони облаштувалися у Києві.

Пластичний хірург Андрій Сотник із дружиною Юлією. Знайомі стверджують, що пара була дуже щаслива

Повернувшись 1 лютого з Парижу до столиці України, Сотники провели вечір у сімейному колі – відзначали день народження сина-школяра.

На неділю Андрій Сотник не планував жодних зустрічей. Однак, як стверджує джерело, він все ж зібрався "на роботу" – у свій офіс на вул. Шота Руставелі. Щоправда, лише для того, щоб роздрукувати залізничний квиток (який в цей трагічний день купив батькові), ну і заодно купити круасани дитині.

Будинок з аркою на Саксаганського, у дворі якого кілер розстріляв пластичного хірурга Андрія Сотника

Зазначимо, офіс розташований всього у 2-х кілометрах від квартири на Саксаганського, яку орендували Андрій з дружиною, дитиною і батьками.

Увечері 2 лютого на вул. Саксаганського трапилося вбивство, яке, за словами правоохоронців, має ознаки замовного

Відстань від квартири до офісу

Будинок на Шота Руставелі, де розташований офіс сім'ї Сотників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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