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3 лютого • оновлено в 17:43
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Олег Шевченко
Олег Шевченко
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Кілер чекав iз Парижу? Спливли нові подробиці розстрілу лікаря у Києві

9.5т
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Пластичний хірург Андрій Сотник, якого розстріляли 2 лютого у Києві, напередодні повернувся із Франції.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, він із дружиною відвідав профільний конгрес у Парижі (судячи з усього, йдеться про IMCAS World Congress 2020).

Зазначимо, що і Андрій, і Юлія – представники відомих медичних династій з Донецька. З початком війни вони облаштувалися у Києві.

Пластичний хірург Андрій Сотник із дружиною Юлією. Знайомі стверджують, що пара була дуже щаслива

Пластичний хірург Андрій Сотник із дружиною Юлією. Знайомі стверджують, що пара була дуже щаслива

Повернувшись 1 лютого з Парижу до столиці України, Сотники провели вечір у сімейному колі – відзначали день народження сина-школяра.

На неділю Андрій Сотник не планував жодних зустрічей. Однак, як стверджує джерело, він все ж зібрався "на роботу" – у свій офіс на вул. Шота Руставелі. Щоправда, лише для того, щоб роздрукувати залізничний квиток (який в цей трагічний день купив батькові), ну і заодно купити круасани дитині.

Будинок з аркою на Саксаганського, у дворі якого кілер розстріляв пластичного хірурга Андрія Сотника

Будинок з аркою на Саксаганського, у дворі якого кілер розстріляв пластичного хірурга Андрія Сотника

Зазначимо, офіс розташований всього у 2-х кілометрах від квартири на Саксаганського, яку орендували Андрій з дружиною, дитиною і батьками.

Увечері 2 лютого на вул. Саксаганського трапилося вбивство, яке, за словами правоохоронців, має ознаки замовного

Увечері 2 лютого на вул. Саксаганського трапилося вбивство, яке, за словами правоохоронців, має ознаки замовного

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Відстань від квартири до офісу

Відстань від квартири до офісу

Будинок на Шота Руставелі, де розташований офіс сім'ї Сотників

Будинок на Шота Руставелі, де розташований офіс сім'ї Сотників

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Теми
Вбивство пластичного хірурга у Києві Кримінал Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство кримінал
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